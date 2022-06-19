Cinsel taciz faili öğretmen başka bir okulda görevlendirildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Ömer K. isimli öğretmenin, 16 yaşındaki bir öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu öğrenildi.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Uludere’deki bir ilköğretim okulunda yaşanan olay, öğrencinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. 21 Mart’ta öğretmenin cinsel tacizine maruz kalan öğrenci, okul yönetimine şikayette bulundu.
Baskılar nedeniyle öğrencinin 28 Mart’ta şikayetini geri çektiği öğrenildi. Hakkında işlem yapılmayan cinsel taciz failinin, ilçede bulunan farklı bir köy okuluna gönderildiği belirtildi.