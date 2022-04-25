Cinsel saldırıdan soruşturma altındaki general Ukrayna'ya kaçtı: 'Şok edici, burada neler oluyor?'

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının ardından 5 Nisan'da Kanada Ordusu'ndan ayrılan Korgeneral Trevor Cadieu'nun Ukrayna'da "gönüllü" olarak savaşmaya gittiği ortaya çıktı.

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, emekli Korgeneral'in ordudan ayrıldığını doğrularken Ottawa Citizen'ın haberine göre Ukrayna'ya savaşmaya giden Cadieu hakkındaki soruşturma devam ediyordu.

Ottawa Citizen'a konuşan Kanada hükümet yetkilileri ayrıca Cadieu'nun Ukrayna'ya savaşmaya gitmeden önce resmi makamlara bilgi verildiğini belirtti. Öte yandan Cadieu'nun konu hakkında basınla konuşmaktan kaçındığı belirtildi.

Cadieu'nun cinsel saldırıda bulunduğu kadın aynı gazeteye verdiği demeçte polis soruşturması altındaki bir kişinin ülkeyi terk etmesine izin verildiğine inanamadığını söyledi. Kimliği açıklanmayan kadın, “Bunu şok edici buluyorum, burada neler oluyor?" yorumunda bulundu.

'Savunma Bakanlığı ve Ordu, Cadieu'nun arkasında olduğunu teyit etmiş oldu'

Kanada Ordusu'nun Cadieu'nun emekliliğini kamuoyundan sakladığı iddia edilirken bu bilgi ilk olarak geçtiğimiz hafta Çarşamba günü açıklandı.

Cadieu hakkındaki soruşturma, kendisinin ve beraberindeki başka bir subayın 1994 yılında İngiliz Kraliyet Askeri Koleji'nde cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki suçlamalar etrafında şekilleniyor.

Saldırıya maruz kalan kadın, Kanada Ordusu ve Kanada Milli Savunma Bakanlığı'nın "kurumsal ihaneti"yle başa çıkmaya çalıştığını söyledi. Ottawa News'e konuşan kadın, emekli Korgeneral Cadieu'ya verilen seyahat izninin, devam eden bir soruşturmaya rağmen, askeriye ve bakanlık liderliğinin korgenerale desteklerini resmi olarak teyit ettiğini ifade etti.