Cinsel saldırı sanığı eski uzman çavuşun avukatı İpek Er'in babasını suçladı

Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan ve genç kızın intiharından sorumlu olan eski Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü.

DHA'nın haberine göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, Musa Orhan'ın "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmaya İpek Er'in ailesi katılırken, sanık Musa Orhan ve avukatları da Ankara'dan Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in babası Fuat Er'e suçlamada bulundu. Müdafi avukat suçlamasında, "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" dedi.

Kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise olayın başından beri linç edildiğini öne sürerek, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği iddia etti ve susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmanın 16 Eylül 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.