Cinsel istismar şüphelisi Sadullah Alagöz dosyasına bakan savcı görevden alındı!

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 17 yaşındaki E.M.'ye cinsel istismarda bulunduğu, 24 yaşındaki bir kadını da taciz ettiği şüphesiyle hakkında soruşturma yürütülen Sadullah Alagöz’ün dosyasına bakan cumhuriyet savcısının görev alındığını duyurdu.

Görevden alınan cumhuriyet savcısı, Alagöz’den DNA testi alınmasını sağlamıştı. 17 yaşındaki çocuğun vekilliğini üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Twitter'dan savcının görevden alındığını duyurdu.

Alagöz'ün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret ettiği ve bakanlıkla da yakın ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

'Yurtdışına kaçırmanıza izin vermeyeceğiz'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile fotoğrafı olan, cinsel saldırı şüphelisi Sadullah Alagöz’ün dosyasına bakan cumhuriyet savcısı görevden alındı.

Savcı, dosyayı özenle ve hızla yürütüyor, delil topluyordu. Son olarak Alagöz’den DNA örneği alınmasını sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde, gazeteci dostlarımız Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın ortaya çıkardığı tecavüz iddiasının ardından, iş adamı Sadullah Alagöz’ün şüpheli olduğu dosyada, mağdur edildiğinde henüz 17 yaşında olan kız çocuğumuzun vekilliğini üstlenmiştik. Olayın duyulmasının hemen ardından, Alagöz hakkında bir başka taciz iddiası daha ortaya çıkmıştı.

Bu acele neden, çok iyi anladık ama peşinizdeyiz. Ayrıcalıklı şımarık prensinizi yurtdışına kaçırmanıza seyirci kalmayacağız.”

📍Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile fotoğrafı olan, cinsel saldırı şüphelisi Sadullah Alagöz’ün dosyasına bakan cumhuriyet savcısı GÖREVDEN ALINDI.

📍Savcı, dosyayı özenle ve hızla yürütüyor, delil topluyordu. Son olarak Alagöz’den DNA örneği alınmasını sağlamıştı. pic.twitter.com/3yAPpTM7Ni — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) May 5, 2023

Ne olmuştu?

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'la birlikte yazdıkları 'SS' kitabında anlatılan Sadullah Alagöz’ün 17 yaşındaki E.M.'ye cinsel istismarda bulunduğu, 24 yaşındaki bir kadını da taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Alagöz'ün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile fotoğrafı da ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet’teki köşesinde E.M.’nin açıklamalarını yayımladığı haberine, mağduru korumakla görevli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş’in talebiyle erişim engeli getirilmişti.