Çinli sunucudan 'Beyaz Saray'ın alt metni' paylaşımı

Çin'in İngilizce yayın yapan haber TV kanalı CGTN'de fikir tartışma programı The Point'i sunan Liu Xin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le telefon görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya dair bir tweet attı.

Sputnik'te yer alan habere göre, 'Biden'ın Şi'ye Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağı uyarısı yaptığına' dair Beyaz Saray açıklamasının ardından, Liu "Senin dostunla savaşmam için bana yardım edebilir misin, böylece ben de sonra seninle savaşmaya odaklanabileyim" paylaşımını yaptı.

Soğuk Savaşa Hayır (No Cold War) Organizasyon Komitesi üyesi de olan Chongyang Mali Araştırmalar Enstitüsü ve Renmin Üniversitesi uzmanı John Ross da duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

"Liu Xin tarafından küresel durumun net bir şekilde anlaşılması" yorumunu gönderen Ross, "ABD, Çin'in Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını vs. kabul etmesini istiyor ki, ABD Rusya'yı zayıflatabilsin ve sonra dönüp daha tecrit olmuş Çin'e saldırabilsin" dedi.