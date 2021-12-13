Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, müdürünü tecavüzle suçlayan kadını işten attı

Çin menşei şirket Alibaba, müdürü ve bir müşterisini cinsel saldırıyla suçlayan kadın çalışanını işten attı. Şirketin işten çıkarma mektubunda ise “yalanların” şirketin itibarına zarar verdiği iddia edildi.

Söz konusu çalışan, Alibaba'nın gerekli adımları atmadığını söyleyerek ağustos ayında yaşadıklarını kamuoyuna duyurmuş, bir iş seyahatinde cinsel saldırıya uğradığını söylemişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 11 sayfalık ifadede anlatılan hâliyle kadın, bir iş gezisinde içki içtikten sonra otel odasında bilincini yitirdi ve müdürünün cinsel saldırısına maruz kaldı.

Olayda, iş yemeği sırasında müşterinin kendisini öptüğünü söyleyen çalışan, sonraki gün otel odasında giyinik bir şekilde uyandığını söyledi. Daha sonra otelin güvenlik kameralarına erişen çalışan, gece boyunca müdürünün odasına dört kere girdiğini aktardı.

Şirketin merkezine dönünce müdürünü yönetime şikayet eden kadın, şirketin bir adım atmaması nedeniyle bunu kamuoyuna açıkladığını belirtti.

Olay, Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da büyük tartışma yaratırken, Yaşananlar üzerine şirket müdürü görevden aınldı, iki yönetici de istifa etti. Basında yer alan haberlere göre, Alibaba'nın müşterisi olan ve cinsel saldırıyla suçlanan kişi de işten çıkarıldı.

Bunun üzerine müdür görevden alınmış fakat hakkındaki ceza davasının düştüğü, müşteri hakkındaki soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. Olay, Çin'de kadınların iş dünyasında karşılaştıkları istismarların kamuoyunda tartışılmasına yol açmıştı.

Ülkesinde, Dahe Daily gazetesine konuşan kadın çalışan ise geçen ay işten çıkarıldığını ve aldığı işten çıkarma mektubunda suçlamaların şirketi kötü etkilediğinin yazıldığını söyleyerek, “Ben bir hata yapmamıştım, bu yüzden bunu kabul etmeyeceğim. Haklarımı korumak için tüm yasal yolları kullanacağım” ifadelerini kullandı.