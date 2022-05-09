Çin'in Rusya'dan ithalatında rekor

Çin'in Rusya'dan yaptığı ithalat rekor seviyeye tırmanırken ihracatı ise pandeminin ilk döneminden bu yana en düşük seviyeye indi.

Çin'in Rusya'dan ithalatı Nisan'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 57 arttı. Diğer bölgelerden yapılan ithalat ise bu dönemde değişmedi. İthalattaki bu artış, iki ülke arasındaki yakın ilişkileri de gözler önüne seriyor.

G7 ve Avrupa ülkelerinin Rusya'dan enerji ithalatını yasaklamasına rağmen Çin ülkeye yönelik herhangi bir yaptırımı devreye almamıştı.

Resmi verilere göre Çinli firmaların Rusya'ya ihracatı ise Nisan'da geçen yıla kıyasla yüzde 7,7 düşerek 3,8 milyar dolar oldu. Bu, pandeminin başladığı Mart 2020'den beri en düşük seviye oldu.