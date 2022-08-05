Çin'in ABD Büyükelçisi Beyaz Saray'a çağrıldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ve Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre düzenledikleri ortak basın toplantısında ABD ve Çin arasında gerilime sebep olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetlerini kınadığını belirten Kirby, "Tayvan Boğazı'nda ve bölgede uzun zamandır devam eden barış ve istikrarı koruma hedefimize ters düşen ve sorumsuz olan bu eylemleri kınıyoruz. Çin, Tayvan Boğazı ve çevresindeki kışkırtıcı askeri faaliyetleri artırmak için aşırı tepki göstermeyi ve Pelosi ziyaretini bahane olarak kullanmayı seçti. Çin'in böyle adımlar atabileceğini tahmin ediyorduk. Bu eylemlerin devam etmesini ve Çinlilerin önümüzdeki günlerde tepki vermeye devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Kirby, "Çin'in eylemlerinden sonra Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'ı, Çin'in bu kışkırtıcı eylemlerini suçlamak üzere Beyaz Saray'a çağırdık. Çin'in sorumsuz olan askeri eylemlerini uzun süredir barış ve istikrarı koruma hedefimize aykırı olarak kınadık" şeklinde konuştu.

'Tek Çin politikamıza bağlıyız'

Kirby, Beyaz Saray'ın Büyükelçi Qin Gang'a ABD'nin bölgede bir kriz istemediğini söylediğini ve ABD'nin "tek Çin" politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını yinelediğini aktardı. Kirby, "ABD'nin Pekin'in yapmayı seçeceği şeye hazır olduğunu açıkça belirttik. Bir kriz aramayacağız ve bunu istemiyoruz. Aynı zamanda Batı Pasifik denizlerinde ve havasında faaliyet göstermekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin Çin ile ABD arasında bir krize dönüşmesi hakkındaysa sözcü, "Pelosi'nin Meclis Başkanı ve Kongre üyesi olarak oraya gitme hakkı vardı. Ama o sadece Tayvan'a gitmedi. Japonya ve Güney Kore'deki ziyaretlere de katıldı. Kongre üyelerinin denizaşırı seyahat etme hakları vardır ve buna Tayvan da dahildir. Meclis Başkanı aynı zamanda Kongre üyesi ve bu nedenle gitme hakkı var. Bizim görevimiz ise onun güvenli ve emniyetli bir ziyaret geçirmesini sağlamaktı ve bunu yaptık" şeklinde konuştu.

Kirby "gerginliğin kesinlikle azaldığını görmek istediğini" belirterek, "Bu en iyi şekilde diplomasi yoluyla yapılırsa, Birleşik Devletler bunu tam olarak destekleyecektir. Gerilimin düştüğünü görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)