Ciner, yatırımlarını yurt dışına kaydırıyor

Ciner Holding, yatırımlarını yurt dışına kaydırıyor.

Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, Ciner Holding, Galler'in Blaenau Gwent bölgesinde 600 kişinin çalışacağı cam fabrikası kuracak.

Fabrika için Ciner Holding 350 milyon sterlinlik yatırım yapacak. Yatırım kararını Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Didem Ciner açıkladı.

Ciner, İngiltere medyasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Vizyonumuz, Galler'de cam teknolojisinde gelecek nesiller için dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir mühendislik mükemmelliği merkezi inşa etmektir. Güney Galler, müşterilerimizin mevcut Birleşik Krallık operasyonlarına hizmet etmek için iyi bir konumdadır. Karayolu ve liman altyapısına iyi erişim ve yetenekli bir yerel işgücü, Galler'i CiNER'in genişlemesi için bariz bir seçim haline getiriyor. Niyetimiz, cam taşımanın ekonomik ve çevresel maliyetlerini mümkün olduğunca azaltmak.”

Verilen bilgilere göre 2022'de faaliyete geçecek fabrika yatırımında 450 işçi çalışacak. Tesis faaliyete geçtiğinde ise 600 kişi istihdam edilecek.