Çin'den 'Ukrayna' açıklaması: Hiçbir dış baskıyı kabul etmeyiz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya’nın Ukrayna operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin’in Ukrayna krizi konusunda "tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu" söyleyen Vang Yi, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin'e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dünkü açıklamasında "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli" demişti.