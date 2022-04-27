Çin'den Pakistan'daki saldırıya tepki: 'Çok aşağılıkça'

Pakistan'da Karaçi Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü'nde çalışan öğretmenleri taşıyan servis aracına dün düzenlenen intihar saldırısında 3 Çin vatandaşı öğretmen ile servisin Pakistanlı sürücüsü yaşamını yitirmiş, bir Çin vatandaşı öğretmen ise yaralanmıştı.

Bugün üniversitenin öğrencileri saldırıda yaşamını yitirenler için yas tuttu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin bugün düzenlediği basın toplantısında "kültürel değişimi teşvik eden, insan uygarlığının taşıyıcıları olan öğretmenlerin doğrudan hedef haline getirilmesi çok aşağılıkça" dedi.

Sözcü Vang ülkesinin saldırının faillerinin adalete teslim edilmesi için Pakistan ile birlikte çalışacağını kaydetti.

Global Times'ın haberine göre Pakistan hükümeti de Çin vatandaşlarına ve Çin'in ülkedeki projelerine yönelik güvenlik önlemlerini artırma sözü verdi.

Saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlenmişti.

Öte yandan kadın intihar bombacısının eşi tarafından Twitter'da yapılan İngilizce bir paylaşım dikkat çekti.

Saldırganın eşi Habitan Bashir Baloch çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı mesajında saldırıyı "özverili eylem" diye niteledi ve eşiyle "gurur duyduğunu" söyledi.

Öte yandan Pakistan'da faaliyet gösteren Çinli işletmelerdeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.