Çin’den nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama ilkesine bağlı kalma sözü

Çin Dışişleri Bakanlığı Silahsızlanma Dairesi Başkanı Fu Tsong, “Çin hiçbir koşulda nükleer silah kullanan ilk taraf olmayacak” diye açıkladı.

Ulusal güvenliklerini sağlamak için nükleer stoku minimum düzeyde tutacaklarının altını çizen Fu, nükleer silah sayısı ve bu alandaki diğer imkanlar konusunda diğer ülkelerle yarış içinde olmadıklarını vurguladı.

Sputnik'in haberine göre Çinli diplomat, “ABD, tüm nükleer silahlarını Avrupa’dan çıkarmalı ve başka bölgelere nükleer silah yerleştirme fikrinden vazgeçmeli” ifadesini kullandı.