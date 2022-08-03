Çin’den nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama ilkesine bağlı kalma sözü

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin’in nükleer silah sayısı konusunda diğer ülkelerle yarışma içinde olmadığını ve nükleer silahı ilk kullanan taraf olmayacağı ilkesine bağlı kaldığını belirtti.

Haber Merkezi

Çin Dışişleri Bakanlığı Silahsızlanma Dairesi Başkanı Fu Tsong, “Çin hiçbir koşulda nükleer silah kullanan ilk taraf olmayacak” diye açıkladı.

Ulusal güvenliklerini sağlamak için nükleer stoku minimum düzeyde tutacaklarının altını çizen Fu, nükleer silah sayısı ve bu alandaki diğer imkanlar konusunda diğer ülkelerle yarış içinde olmadıklarını vurguladı.

Sputnik'in haberine göre Çinli diplomat, “ABD, tüm nükleer silahlarını Avrupa’dan çıkarmalı ve başka bölgelere nükleer silah yerleştirme fikrinden vazgeçmeli” ifadesini kullandı.