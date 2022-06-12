Çin'den nükleer silah açıklaması: Yalnızca savunma için

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe bugün yaptığı açıklamalarda, Çin'in nükleer silah geliştirmede etkileyici bir ilerleme kaydettiğini, ancak bunları yalnızca kendini savunma için kullanacağını ve asla ilk kullanan olmayacaklarını söyledi.

Reuters'in haberine göre, Shangri-La Diyaloğu toplantısına katılan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, geçen yıl Çin'in doğusunda 100'den fazla yeni nükleer füze silosu inşasına ilişkin raporlarla ilgili bir soruya yanıt olarak, Çin'in ülkeyi korumak için her zaman uygun bir yol bulmaya çalıştığını söyledi.

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, "Çin elli yılı aşkın bir süredir yeteneklerini geliştirdi. Etkileyici bir ilerleme olduğunu söylemek doğru olur. Çin'in politikası tutarlı. Bunu meşru müdafaa için kullanıyoruz. Nükleer silahları ilk kullanan biz olmayacağız" dedi.

Çin'in nükleer cephaneliğinin nihai amacının nükleer savaşı önlemek olduğunu belirten Wei Fenghe, "Çin halkının sıkı çalışmasını korumak ve halkımızı nükleer savaşın belasından korumak için nükleer yetenekler geliştirdik" dedi.