Çin’den NATO’nun genişlemeye dair yanıtına tepki

Çin ve Rusya, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin durdurulması çağrısında bulunmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin ve Rusya’nın çağrısını reddetmiş, bu çağrıyı ülkelerin seçim yapma hakkının ihlali olarak nitelemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Misyonu Sözcülüğü, "Çin, bölgesel güvenliğin askeri blokları güçlendirerek veya genişletilerek garanti edilmemesi gerektiğine inanıyor” açıklamasını yaptı.

Çin’in Avrupa Misyonu Sözcülüğü internet sitesinden yaptığı açıklamada, “NATO bir Soğuk Savaş kalıntısıdır ve dünyanın en büyük askeri ittifakıdır. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden otuz yıl sonra, NATO coğrafi kapsamını ve operasyon yelpazesini genişletmeye devam ediyor, blok siyasetine ve çatışmaya giriyor. Bu durum, küresel güvenlik ve istikrar için uygun değildir. Çin, bölgesel güvenliğin askeri blokları güçlendirerek veya genişleterek garanti edilmemesi gerektiğine inanıyor. NATO'yu Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargısını terk etmeye, diğer ülkelerin egemenliğine, güvenliğine, çıkarlarına ve medeniyetlerin çeşitliliğine, tarihine ve kültürüne saygı duymaya, diğer ülkelerin barışçıl kalkınmasına nesnel ve tarafsız bir şekilde bakmaya ve ülkeler arasında karşılıklı güveni artırmak ve bölgesel barış ve istikrarı korumak için daha fazlasını yapmaya çağırıyoruz” dedi.