Çin'den Malvinas Adaları konusunda Arjantin’e destek geldi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın “İngiliz ailesinin bir parçası” diye ifade ettiği Malvinas Adaları’nın (Falkland Adaları) egemenliği konusunda Çin’e uyarıda bulunmasının ardından Çinli yetkililer açıklamalarda bulundu.

İngiliz Dışişleri Bakanı’na yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien düzenlediği basın toplantısında, Çin’in Arjantin’in Malvinas Adaları üzerindeki meşru egemenlik iddiasını sıkı bir şekilde desteklediğini açıkladı.

Global Times’ın haberine göre, İngiltere’deki Çin Büyükelçiliği de benzer yorumlarda bulundu. Büyükelçilik, İngiltere’nin Arjantin’in talebine olumlu yanıt vermesini, erken bir tarihte müzakerelere başlanmasını ve Birleşmiş Milletler’in ilgili kararları uyarınca barışçıl, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını umduğunu ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pazar günü Pekin’de Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile bir araya gelmişti. Çin ve Arjantin, karşılıklı olarak birbirlerinin egemen çıkarlarını ilgilendiren konularda desteklerine devam edeceklerini teyit ettiler.

Telesur’un haberine göre, Haziran 2021’de Çin’in BM temsilcisi Geng Shuang, Malvinas Adaları sorununun özünde sömürgecilik mirası olduğunu belirtmiş, buna bir son vermek için çağrıda bulunmuştu.

İngiltere, takımadaları 1833’te işgal etmiş ve adaların Arjantinli sakinlerini tahliye etmişti. 1982 yılında Arjantin Devlet Başkanı Leopoldo Galtieri, Malvinas’ı (Falkland) geri almak için askeri operasyon düzenlemişti. Başarısızlıkla sonuçlanan operasyonda 649 Arjantinli yaşamını yitirmişti.