Sputnik'in haberine göre tarafsız statüdeki Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar almaları sonrası Çin Dışişleri'nden 'tüm tarafların Avrupa'da güvenliğin bölünmezliği ilkesine uyması ve birbirlerinin endişelerine saygı göstermesi gerektiği' açıklaması geldi.
Çin'den Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili açıklama
Çin'den Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada "tarafların birbirlerinin endişelerine saygı göstermesi gerektiği" belirtildi.
Haber Merkezi