Çin'den Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

Sputnik'in haberine göre tarafsız statüdeki Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar almaları sonrası Çin Dışişleri'nden 'tüm tarafların Avrupa'da güvenliğin bölünmezliği ilkesine uyması ve birbirlerinin endişelerine saygı göstermesi gerektiği' açıklaması geldi.