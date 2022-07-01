Çin'den Avustralya'ya uyarı: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Avustralya ait savaş uçaklarının sınır ihlali yaptığını öne sürdü ve söz konusu girişimi "provokasyon" olarak değerlendirdi.

Avustralya'ya ait savaş uçaklarının Çin'in Xisha Adaları hava sahasını ihlal ettiğini ve Çin tarafından yapılan uyarıları da dikkate almadığını kaydeden Tan, bu tür eylemlere şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Tan, "Çin bu tür provokatif girişimler karşısında her türlü önlemi alacaktır ve davetsiz gelenler sonuçlarına katlanacaktır" ifadelerini kullandı.