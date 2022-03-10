Çin’den Antalya'daki üçlü zirveye ilişkin açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Ukrayna-Türkiye-Rusya üçlü dışişleri bakanları toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Çin tarafının toplantının Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne olumlu katkı sağlamasını ümit ettiğini belirtti.

Sözcü Zhao, Çin tarafının toplantı dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna barışına çözüm arayan tüm diplomatik çabaları olumlu karşıladığını belirtti.

Görüşmenin Rusya-Ukrayna çatışmasının başladığı günden bugüne gerçekleştirilen en yüksek seviyeli görüşme olduğuna dikkat çeken Zhao, ilgili tarafların karşılıklı saygı ilkesine dayanarak aynı yönde ilerleyip ciddiyetle müzakereyi yürütmesi arzusunu ifade etti. (İHA)