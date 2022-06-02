Çin'den ABD'ye 'win-win' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'yi karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve 'win-win' (kazan-kazan) iş birliği ilkelerini uygulamaya çağırdı.

Günlük basın brifinginde konuşan Zhao, ABD'nin meşru yollarla ekonomik büyümesinden ancak memnuniyet duyacaklarını savunarak "ABD, Çin'i hayali bir düşman ilan etmemeli. ABD'nin rekabet gücünü nasıl geliştireceği kendilerine bağlı ancak Çin'i baskılamamalı ve kontrol altına almaya çalışmamalı, Çin'in iç işlerine müdahale etmemeli" ifadelerini kullandı.

Çin'in ABD ve müttefikleri arasındaki normal koordinasyon ve iş birliğine müdahalede bulunmadığını kaydeden Zhao, ekonomi ve ticaret alanında ABD ile rekabet ettiklerini inkar etmediklerini de sözlerine ekledi.

Çin ile ABD ilişkilerinin önemli bir yol ayrımında olduğunu dile getiren Zhao, "ABD doğru seçimi yapmalıdır. Sözcükler üzerinde gevezelik etmek yerine çabalarını karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği ilkelerine odaklamalıdır" dedi.