Çin'den ABD'ye Tayvan mesajı: Savaştan kaçınmaz, kararlılıkla ezeriz

Çin Devlet Konseyi üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Cuma günü Singapur'da ilk kez yüz yüze görüşme yaptı.

Çin'den yapılan açıklamaya göre Pekin, Tayvan konusundaki kararlı mesajını Austin'e bildirdi ve Çin ordusunun olası bir "Tayvan'ın bağımsızlığı" girişimine karşı savaş başlatmaktan kaçınmayacağını söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian görüşmede ikili ve askeri ilişkilerin, Tayvan sorununun, Güney Çin Denizi'ndeki durum ile Ukrayna konusunun ele alındığını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü bir saate yakın süren görüşmeyi "samimi, olumlu ve yapıcı stratejik bir iletişim" olarak niteledi.

Wu iki tarafın da, liderlerinin düzenli iletişimi sürdürme, riskleri ve krizleri yönetme konusunda vardığı konsensüsü ordularının dikkatli uygulaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi.

Sözcü Wu görüşmede Çin Savunma Bakanı Wei'nin Tayvan konusundaki kararlı duruşunu vurguladığını, "tek Çin" politikasına işaret ederek, Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdiğini kaydetti. Wei ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin temelinin de tek Çin ilkesine dayandığını belirtti.

Wei Austin'e ABD'nin Tayvan'a son silah satışının tek Çin ilkesinin ciddi bir biçimde ihlali olduğunu, Pekin'in bunu sert bir biçimde kınadığını söyledi.

'Savaştan kaçınmaz, kararlılıkla ezeriz'

Wu'nun açıklamasına göre Çin Savunma Bakanı Wei "Eğer herhangi biri Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cüret ederse Çin ordusu savaşmaktan kaçınmayacak, ne pahasına olursa olsun 'Tayvan bağımsızlığı' girişimlerini kararlılıkla ezecek ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü sıkıca koruyacaktır" dedi.

Güney Çin Denizi konusunda bölge dışı güçlerin en büyük belirsizlik etkeni olduğunu söyleyen Wei, ABD'nin bölgedeki anlaşmazlıkları körüklemek yerine istikrar için somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Global Times'ın aktardığına göre, Ukrayna konusunda Çin'in "nesnellik ve adillik" ilkesiyle hareket ettiğini söyleyen Çin Savunma Bakanı "sorumlu bir büyük güç olarak Çin'in yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini ancak Ukrayna konusunu Çin'in çıkarlarına zarar vermek için kullanmak isteyen olursa da Çin'in kararlılıkla karşılık vereceğini" dile getirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu görüşmenin uzun sürmediğini ancak olumlu bir etkisi olduğunu, iki tarafın orduları arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden iletişim ve işbirliği hakkında görüşmelerin devam edeceğini belirtti.