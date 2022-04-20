Çin'den ABD'ye: Askeri provokasyonu durdurun

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi yaptı.

Pekin'den yapılan açıklamaya göre Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe görüşmede Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu söyledi ve ABD'ye "denizde askeri provokasyona son vermesi" çağrısında bulundu.

Bakan Wei "Tayvan meselesi düzgün bir biçimde çözülmeseydi bunun Çin-ABD ilişkilerine zarar verici bir etkisi olurdu" dedi.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pekin'in Washington ile sağlıklı ve istikrarlı bir ilişki kurmayı umduğu ve Çin'in ulusal çıkarlarını koruyacağı belirtilirken "ABD, Çin'in kararlılığını ve yeteneklerini hafife almamalı" denildi.