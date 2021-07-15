Çin'den, ABD'nin 'kırmızı hat' planına ilişkin yorum: Yeterince hat var, gerek yok

Çin Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Washington'un Pekin ile "Kırmızı Telefon" kurma planlarına ilişkin haberler hakkında yorum yaparak, Çin ve ABD'nin devlet başkanları düzeyinde de dahil olmak üzere yeteri kadar acil durum iletişim kanalı kurduklarını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Zao Lician, "Çin ile ABD arasında devlet başkanları, dışişleri bakanlıkları, savunma bakanlıkları ve diğer bakanlıklar düzeyinde uzun süredir çeşitli sıcak hatlar var. Uzun yıllar boyunca önemli bir rol oynadılar" diyerek böyle bir hatta ihtiyaç olmadığını belirtti.

Günün erken saatlerinde CNN, kendi kaynaklara atıfta bulunarak Biden hükümetinin Soğuk Savaş sırasında Beyaz Saray ve Kremlin arasında kurulan "Kırmızı Telefon"a benzer bir acil durum hattını Pekin'le kurmayı düşündüğünü bildirdi.

CNN, planın hâlâ gelişme aşamasında olduğunu ve henüz Çinli yetkililere önerilmediğini söyledi.