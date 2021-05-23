Çin'de maraton esnasında hava koşullarından ötürü 21 kişi öldü

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin'in kuzeybatısındaki bir dağ maratonunda hava koşullarında ani değişim sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi. Gazeteye göre sekiz kişi hafif yaralandı.

Yerel yetkililer, olayın nedenlerini araştırmak için bir çalışma grubu kurdu.

Çin'in Xinhua haber ajansı Pazar günü erken saatlerde 100 km'lik maraton yarışının Cumartesi sabahı Baiyin şehri yakınlarında başladığını söyledi. Cumartesi öğleden sonra, dağlık bölge şiddetli rüzgârlar ve dolu fırtınasının baş göstermesi üzerine yarış durduruldu. Ancak bazı koşuculardan haber alınamayınca yerel yetkililer bölgeye 700 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi.

Yarışa katılan 172 kişiden 151'i patikadan tahliye edildi, 21 kişinin cesedine ulaşıldı.