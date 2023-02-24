Çin'de kömür madeni çöktü: 6 ölü, 47 kayıp

Çin'in İç Moğolistan bölgesinde bir kömür madeninin çökmesi sonucu şu ana kadar 6 madencinin yaşamını yitirdiği, 47 madencinin kayıp olduğu bildirildi.

Çin devlet medyasının aktardığına göre, olayın ardından şu ana kadar 6 madenci madenden sağ olarak kurtarıldı.

CCTV'nin aktardığına göre, Xinjing adlı yerel firmanın faaliyet yürüttüğü madende Çarşamba günü toprak kayması yaşanması sonucu, madenciler yarım kilometre genişlikte ve 80 metre yükseklikte bir moloz yığınının altında kaldı.

Olay yerinde ikinci toprak kaymasının da yaşanması sonucu arama kurtarma faaliyetlerinin duraksadığı aktarıldı.

Olayın gerçekleştiği Alxa adlı yerleşim yerinin yerel yöneticisi Li Zhongzeng, televizyona yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının, daha fazla toprak kayması riski nedeniyle zor yapıldığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarına 300 görevlinin katıldığı, çalışmalarda ağır makine ve arama kurtarma köpeklerinin kullanıldığı kaydedildi.

Bir dönem yeraltı madeni olarak işletilen bölgenin 2012 yılında açık maden işletmesine dönüştürüldüğü belirtildi. Madenin Nisan 2021'de yeniden faaliyete başlamadan önce 3 yıl üretime kapatıldığı aktarıldı.