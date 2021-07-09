Çin'de çalışmalar sonuç verdi: Dev pandalar artık 'tehlike altındaki tür' değil

Çin hükümeti, dev pandaların "tehlike altındaki tür" sınıflandırılmasından çıkarıldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Doğa ve Ekolojiyi Koruma Dairesi Başkanı Cui Şuhong, düzenlediği basın toplantısında, dev pandaların bundan böyle "zarar görebilir tür" kategorisinde değerlendirileceğini bildirdi.

Doğal koruma bölgelerinde yaşayan panda sayısının 1800'e ulaştığını kaydeden Cui, bu yüzden koruma sınıflandırmasının derecesinin düşürüldüğünü belirtti.

Cui, "Yeni sınıflandırma, (pandaların) yaşam koşullarındaki iyileşmeyi ve Çin'in yaşam alanlarının bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarını yansıtmaktadır" dedi.

Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 2016'da dev pandaları "tehlike altındaki tür" sınıflandırmasından çıkararak " "zarar görebilir tür" kategorisine almıştı.

Anavatanları Çin olan pandalar dağlık ve ormanlık alanlarda yaşarken ilk kez 1936'da yakalanarak hayvanat bahçesine götürülmüştü.