Çin'de bir binada patlama: 3 ölü, 30'un üzerinde yaralı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang'da bir binanın alt katındaki bir restoranda patlama meydana geldi.

Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 30'un üzerinde kişi yaralandı.

Binada büyük hasara yol açan patlama nedeniyle çevredeki binaların da camları kırıldı, caddedeki araçlar hasar gördü.

Yetkililer işyerleri ve konutların olduğu binadaki patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Yerel itfaiye kurumundan yapılan açıklamada binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.