Çin'de bir akademisyen çok eşliliği savunduğu için uzaklaştırma aldı

Çinli bir akademisyen, kişisel WeChat hesabında çok eşliliği savunduktan sonra üniversiteden uzaklaştırıldı.

Şanghay'daki Doğu Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi'nde hukuk araştırmacısı olan Bao Yinan'ın tüm öğretim faaliyetlerini askıya aldığını ve konuyu araştırmak için "özel bir çalışma grubu" oluşturduğu açıklandı.

Bao WeChat Moments'ta durum paylaşan Bao, yetkililerin "üniversite profesörlerine özel muamele göstermeleri gerektiğini" ve "örneğin birden fazla eşe sahip olmalarına izin vermeleri gerektiğini" söyledi.

İngiltere'de eğitim gören ve uluslararası deniz hukuku alanında uzmanlaşan 34 yaşındaki Bao'ya, WeChat üzerinden hikâyesine yanıt veren takipçileri tarafından öğretmen-öğrenci aşklarına katılıp katılmadığı da soruldu. Bao, “Buna itiraz etmiyorum… bu yıl hedefim 2000'den sonra doğmuş bir kız arkadaş bulmak.” dedi.

Bao'nun Wechat mesajlarının ayrıntıları, ilgili hashtag'e sahip gönderilerin 31 milyondan fazla görüntülendiği sosyal medya platformu Weibo'da tepki topladı.

Bao şimdi gönderisini sildi, ancak WeChat'inde üniversitesi tarafından bunu yapması için baskı yapıldığını yazdı.

Çin'de Çin Komünist Partisi'nin iktidarı almasına kadar serbest olan çok eşlilik, "cariyelik" adı altında cinsel kölelik ve pedofili 1949'daki devrimle birlikte yasaklanmıştı. 1950'de devrimin ardından kabul edilen medeni kanunla birlikte Çin toplumunda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için tek eşlilik zorunlu kılındı.

Çin akademisinde 'çok eşlilik vakaları'

Geçen yıl, Şanghay'daki Fudan Üniversitesi'nden bir iktisat profesörü Youguang Huang, ülkedeki cinsiyet dengesizliğine "çözüm" olarak kadınlar için çokeşliliği önermişti. Çin'de 20 yaşın altındaki gençler arasında kadınlardan neredeyse yüzde 20 daha fazla erkek bulunuyor.

2015 yılında, Şanghay yakınlarındaki Zhejiang eyaletinde bir başka akademisyense, eşcinsel evlilikleri benzer bir yaklaşımla ele almıştı. Hükümetin eşcinsel evliliklere izin vermesi gerektiğini savunan akademisyen aynı zamanda dar gelirli Çinli erkekleri birlikte bir eş bulmaya çağırdı ve bu iki yöntemin Çin'in yüksek olan bekarlık oranına çözüm olabileceğini iddia etti. Öneri Çin'de büyük tepki toplamıştı.

2010 yılındaysa çevrimiçi sohbet odalarında Roaring Virile Fire (Kükreyen Erkeklik Alevi) takma adını kullanan 53 yaşındaki bilişim bilimleri profesörü Ma Yaohai, doğu Çin şehri Nanjing'deki dairesinde seks partisi düzenlemekten üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.