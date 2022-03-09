Cinayetten önce 'kaç yıl yatarım' diye sormuş: Gizem Canbulut'un katiline 'iyi hal' indirimi

Burdur'da 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u öldüren Eren Yıldız, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görülen duruşmada mahkeme; katile iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Eren Yıldız, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen genç kızın ailesi karara tepki gösterdi.

Geçen yıl 17 Mart'ta 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u öldüren Eren Yıldız'ın yargılamasına Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Karar duruşmasına hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen 19 yaşındaki Eren Yıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Yıldız, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım, utanç duyuyorum. Böyle bir günde böyle bir suçtan yargılanmaktan ayrıca utanç duyuyorum. Cezalandırılmamı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Eren Yıldız'ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "haksız tahrik" ve "iyi hal indirimi" uygulayarak Eren Yıldız'ı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'Kızımı bir defa daha öldürdüler'

Duruşma sonrası konuşan baba Hasan Canbulut, "17 yaşına kadar ben iyi günde kötü günde, soğukta sıcakta, her türlü açlığında susuzluğunda onları doyuracağım, susuzluğunu gidereceğim diye çok uğraştım. 17 yaşından sonra bir tane cani gelsin benim kızımı öldürsün. Hak, adalet dediğimiz yere geldik. Kadınlar gününün olduğu günde bize bir defa daha vuruldu. Benim kızımı bir defa daha öldürdüler. Kim öldürdü adalet öldürdü. Biz bunu beklemiyorduk. Başka Gizemler, Ayşeler, Fatmalar, Mehmetler, Aliler ölmesin dedik” diye konuştu.

Cinayetten önce 'öldürürsem kaç yıl yatarım' mesajı

Gizem Canbulut'un ailesinin avukatı Elif Kübra Türkcan ise "Eren Yıldız söz konusu cinayeti işlemeden 2 gün önce arkadaşına 'Gizem’i öldürsem kaç yıl yatarım? kesin öldüreceğim' gibi mesajlar attı ve bunlar dosyada olmasına karşın hiçbir şekilde dosyamız tasarlama kastına sokulmadı. Bir kadın olarak kadınlar gününde böyle bir kararla karşılaştığım için çok üzgünüm. Umarım adalet yerini bulacak” diye konuştu.