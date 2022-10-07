İş cinayeti: Motokurye yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Pazar günü polis aracına çarparak ağır yaralanan motorlu kurye 29 yaşındaki Yavuz Gülücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 2 Ekim’de Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre motorlu kurye Yavuz Gülücü, asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerlerken, Üç Yol mevkinde yan yoldan girerek karşıya geçen polis aracına arkadan çarptı. Kaza sonrası motosikletle birlikte savrulan Gülücü yaralandı. Gülücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunan Gülücü, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası Gülücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Gülücü’nün cenazesi Silvan ilçesi Kara Behlül Bey Mezarlığı’nda toprağa verildi.