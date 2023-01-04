Cinayet geliyorum diye bağırmış: 'Bir saldırı daha düzenlendi' dedi, ayrıntıları yazdı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Veryansıntv'den Ercan Küçük, Ateş'e kısa süre önce bir saldırı daha düzenlendiğini, tabancayla yanıt veren Ateş hakkında ruhsatsız silahtan işlem yapıldığını yazdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Bu Sinan Ateş ekibine yapılan ilk fiziki saldırı da değilmiş. İki gün önce Twitter’daki ‘Sinan Ateş’ başlıklı space odasında konuşan Ülkü Ocakları eski Iğdır İl Başkanı, Sinan Ateş’in saldırıdan önceki hafta cuma namazını Iğdır’da kıldığını, bundan 3-4 gün sonra kendisine saldırı düzenlendiğini, yanındaki ruhsatsız tabancayla karşılık verdiğini açıkladı. Hatta ruhsatsız silah kullanmaktan hakkında işlem de yapılmış.

Olaydan sonra yaptığım araştırmalar ve görüşmelerde Ülkü Ocakları mensuplarında öfkeyle karışık ne yapacağını bilememe hali gördüm. Özellikle sordum “Ne olacak siz ne yapacaksınız?” diye. Cevap veremediler, ağızlarını buruşturup sessiz kaldılar. Hatta Ocaklarda yıllarca yöneticilik yapmış isimler bu organize sessizliğe, cinayetten daha fazla tepkililer demek abartı olmaz. Kendilerini ihanete uğramış hissediyorlar.

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Ülkü Ocakları’ndan merkezi bir açıklama gelmese de bazı yerel teşkilatlarda “MHP’lilere sessiz kalın, bu olaya karışmayın” talimatları gönderilmiş. Bazı MHP WhatsApp grupları sohbete kapatılmış. Cinayete tepkili eski yöneticilerle toplantılar görüşmeler düzenleniyor.

Görüştüğüm Ülkücüler olayın daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyorlar. Konuşulan ve duyduğum her şeyi yazmak ateşe odun taşımaktan başka bir anlam ifade etmeyeceği için yazmıyorum. Ancak memleketin bazı yerlerinde tepkili Ülkücüler arasında toplantılar düzenlenmeye, tedbirler alınmaya başlanmış bile."