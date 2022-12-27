Çin, yurt dışından gelenlere yönelik Covid-19 kısıtlamalarını kaldırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yolcuların bundan böyle seyahatleri öncesinde Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmadığı belirtildi. Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden 48 saat önce Covid-19 testi yaptırması, test sonucunun pozitif olması halinde negatife dönene dek seyahatlerini iptal etmesi tavsiye edildi.

Sağlık durumunda değişim görülen ve ateş belirtisi olan yolculara gümrükte antijen testi yapılacağı ve pozitif iseler, sağlık durumlarına göre evde karantinada kalmaları veya hastanede tedavi edilmelerinin isteneceği kaydedildi.

Yeni düzenleme, halen yurt dışından gelen yolculara uygulanan 5 gün zorunlu merkezi karantina artı 3 gün evde tıbbi gözetim uygulamasının sona erdiği anlamına geliyor.

Çin, Covid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceğini bildirmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yerel sağlık kurumları ve hastanelere gönderdiği talimatta, 8 Ocak 2023'ten itibaren "B kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki uygulamalara geçiş için hazırlıklarını tamamlamasını istemişti.

Yeni uygulama ile Covid-19, Çin'in Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası kapsamında "karantina altına alınacak salgın hastalık" statüsünden çıkarıldı. (AA)