Çin Voleybol Federasyonu kadın oyunculara maske taktırdığı için özür diledi

Çin Voleybol Federasyonu, Kadın Milli Takımı'nın Asya Konfederasyon Kupası'nda İran ile oynadığı maçta oyunculara Covid-19'dan korunmak için "N95" tipi maske taktırdı.
Federasyon tepkiler üzerine yayımladığı açıklamada "İlk setin ikinci yarısında maske ile oynamanın oyuncuların sağlığı açısından kötü olacağını anlayarak oyunculardan maskelerini çıkarmasını ve maçın kalanını maskesiz oynamalarını söyledik" ifadelerine yer verildi.
Sputnik'in haberine göre açıklamada "deneyim eksikliğinden" kaynaklanan problem için özür dilendi.
Federasyonu "sorumsuz davranmakla" suçlayan çok sayıda kullanıcı, yoğun fiziksel eforun sarf edildiği müsabaka esansında maske takmanın oyuncuların oksijensiz kalmasına yol açarak sağlığını tehlikeye atacağını savundu.
Çin Kadın Milli Voleybol Takımı turnuvanın çeyrek finalinde İran'a karşı oynadığı maçta, oyuncuların büyük bölümünü maskeyle oynadığı ilk seti kaybettikten sonra, maskesiz oynadıkları sonraki 3 seti alarak maçı 3-1 kazanmıştı.