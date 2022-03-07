Çin: Ukrayna konusunda her zaman objektifiz

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in Ukrayna krizi konusunda her zaman objektif ve adil davrandığı belirtildi.

"Karmaşık problemlerin çözümünün soğukkanlılık ve akılcılık gerektirdiği" belirtilen vurgu yapılan açıklamada, müzakerelerin diyalog yoluyla sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre "Bölgede uzun vadeli istikrara odaklanmalıyız" denilen açıklamada, Pekin'in Rusya ile Ukrayna'nın en kısa sürede görüşmeler yürüttüğünü görmeyi arzu ettiği kaydedildi.