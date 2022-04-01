Çin: Tüm dünyayı Ukrayna krizine çekmek doğru değil

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna'daki savaş hakkında gerçekleştirilen zirve toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'teki habere göre Ukrayna krizinin uygun biçimde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Tüm dünyayı bu meselenin içine çekmek, üstelik dünyanın tüm ülkelerindeki sıradan insanları bundan dolayı yüksek bedel ödemeye zorlamak doğru değil” ifadesini kullandı.

Ukrayna krizinin temel nedeninin Avrupa’da bölgesel güvenlik alanında uzun süredir biriken çelişkilerde yatmakta olduğunu söyleyen Şi, “Sorunun kökenini ortadan kaldırmak için tüm tarafların meşru güvenlik endişelerini dikkate almak gerekir” diye kaydetti.

"Uluslararası toplumun, ateşi körüklemek ve çelişkileri alevlendirmek yerine, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreci için koşullar ve ortam oluşturmaya devam etmesi ve siyasi çözüm için alan bulması gerektiğini" dile getiren Çin Devlet Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin, Ukrayna’daki insani krize ilişkin altı maddelik girişimde bulundu ve bu ülkeye birkaç parti acil insani yardımın yanı sıra çok sayıda mülteci alan Avrupa ülkelerine mal gönderdi. Çin, daha büyük insani krizi önlemek için Avrupa’yla işbirliğine hazır. Çin, Avrupa Birliği’nin, Ukrayna meselesine siyasi çözümün bulunması yönündeki çabalarına destek veriyor ve uzlaşmanın sağlanması ve görüşmelerin ilerletilmesi konusunda katkıda bulunmaya çalışıyor. Gerilimin tırmanmasını önlemenin tek etkili yolu barış görüşmeleri.”