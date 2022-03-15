Çin: Tek taraflı yaptırımlar durumu yalnızca karmaşıklaştıracak

Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki krizin arkasında Avrupa güvenliğinde uzun süredir birikmiş çelişkilerin ağırlaşmasının yattığını söyledi.

Haber Merkezi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in barış görüşmelerinin ilerlemesinde ve Ukrayna'da insani bir krizin önlenmesinde yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Ukrayna'daki krizin arkasında, Avrupa güvenliğinde uzun süredir birikmiş çelişkilerin ağırlaşmasının yattığını söyleyen Bakan Wang Yi, Avrupa'da uzun vadeli istikrarı sağlamak için AB, NATO ve Rusya'nın eşit bir diyalog yürütmesi ve birlik oluşturması gerektiğini belirtti.

Wang, "Tek taraflı yaptırımlar yalnızca durumu karmaşıklaştıracak ve çelişkileri ağırlaştıracaktır. Karşılıklı diyalog ve istişare, Doğu ülkelerinin siyasi bilgeliği ve diplomatik geleneğidir ve fiilen etkinliğini kanıtlamıştır" dedi.

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