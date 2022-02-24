Çin: Tarafları itidale çağırıyoruz, işgal kelimesi önyargılı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying bugünkü basın toplantısında gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekata ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'daki duruma dair konuşan Hua "Çin son durumu yakından izliyor. Tüm taraflara itidali koruma ve durumun kontrolden çıkmasına engel olma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Rusya'nın başlattığı harekatın Batılı medyada dile getirildiği gibi "işgal" olmadığını söyleyen Çin Dışişleri Sözcüsü bunun "önyargılı" bir terim olduğunu ifade etti.

"Ukrayna meselesinin çok karmaşık bir tarihi arkaplanı var" diyen Hua ortaya çıkan sonuca çeşitli etkenlerin yol açtığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua dünkü basın toplantısında da ABD'nin ve Batılı müttefiklerinin Ukrayna'da gerilimi tırmandırdığını ve sorunun asıl sorumlusu olduğunu ifade etmişti.