Çin Seddi'nde gizli kapılar keşfedildi

Çin'in en büyük ve en ünlü tarihi eserlerinden Çin Seddi'ni inceleyen arkeologlar, 130'dan fazla gizli kapı kalıntısı keşfetti.

Kamufle edilmiş girişlerin muhtemelen Çin askerleri tarafından sürpriz saldırılar ve gizli görevler gerçekleştirmek için kullanıldığı tahmin ediliyor. Geçitlerin, başka amaçlar için de kullanılmış olabilecekleri halde, görünüşe göre duvarın ötesindeki görevlere gönderilen izciler için tasarlanmış olduğu üzerinde duruluyor.

Çin basınında çıkan haberlere göre, Çin'de 1368'den 1644'e kadar hüküm süren Ming Hanedanlığı dönemine ait kayıtlar, göçebe kabilelerin sığırlarını otlatmaya uygun alanlara taşımaları için de bazen bu girişleri kullanmalarına izin verildiğini gösteriyor.

Tianjin Üniversitesi'nden bir profesör ve araştırma ekibinin başkanı Zhang Yukun, "Bunların tümü, Çin Seddi'nin tamamen kapalı olmadığını, ancak arada sırada 'aralıklı' olduğunu kanıtlamaya yardımcı oluyor" dedi.

Araştırma ekibinin bir başka üyesi olan Li Zhe, medya tarafından aktarıldığı üzere, "Bu, eski Çin'in askeri bilgeliğinin harika bir göstergesidir." dedi.