Çin savaş uçağı, Güney Çin Denizi üzerinde bir ABD askeri uçağını takibe aldı

Çin'e ait bir J-11 savaş uçağı, bir ABD P-8 casus uçağının takibe alarak ABD donanmasına uyarıda bulundu.

Güney Çin Denizi üzerinde meydana gelen olayda Çin tarafından yapılan duyuruda, "Amerikan uçağı, burası Halkın Kurtuluş Ordusu hava kuvvetleri. Çin hava sahasına yaklaşıyorsunuz." denildi. P-8 uçağı ise Çin'in uyarısına uluslararası hava sahasında uçtuğunu söyleyerek yanıt verdi. Çin'in yer istasyonundan verilen cevapta "Artık daha fazla yaklaşma yok, yoksa tüm sorumluluk size ait olacak" denildi.

P-8, Japonya'nın Okinava kentindeki üssüne geri döndü. Uçak biri Filipinler'in kuzeyinde, diğeri Tayvan'ın doğu kıyısından yaklaşık 38 deniz mili açıkta olmak üzere iki Çin donanma muhripine yakın uçtu.

ABD'li yetkililer, Güney Çin Denizi üzerinde Cuma günü yaşanan karşılaşmaların artık "günlük ve olağan" hale geldiğini ifade ediyor.

Pekin ABD'yi Güney Çin Denizi üzerinde devriye uçakları kullanarak Çin üzerinde casusluk yapmakla suçladı.