Çin: NATO Sovyetler Birliği'nin yıkılışı sonrası tarihe karışmalıydı

Çin Dışişleri Bakanlığı NATO'nun Ukrayna'daki krize dair rolü üzerine düşünmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlık sözcüsü Cao Licien bugün düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'daki kriz konusunda rolü olduğunu belirterek ittifakın bunu düşünmesi gerektiğini söyledi.

NATO'nun Rusya hakkındaki açıklamasına ilişkin bir soru üzerine Cao "dünyanın ve Avrupa'nın yeni bir Soğuk Savaş'a artık ihtiyacı olmadığını" söyledi.

Bakanlık sözcüsü "Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO Sovyetler Birliği'nin yıkılışının ardından tarih olmalıydı" dedi.