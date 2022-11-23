Çin: NATO coğrafi sınırlarının ötesine bulaşmamalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lijian bugün yaptığı basın brifinginde, "NATO'nun coğrafi sınırları içinde kalması" gerektiğini ve "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana yapmaya çalıştığı gibi diğer devletlere kendi kurallarını dayatarak ittifakın yetkisini aşmaması gerektiğini" söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün yaptığı açıklamada, Pekin'in Batı ülkelerinin kritik altyapı, tedarik zincirleri ve önemli sanayi sektörleri üzerindeki "kontrolünü" güçlendirmeye çalıştığını öne sürmüştü. Stoltenberg, sözde "otoriter devletlerin" Batı'nın "zayıflıklarını yıkıcı faaliyetlerde bulunmak için kullanmalarının engellenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Cao açıklamasında "NATO, toplu savunma maddesini, BM ve uzmanlaşmış uluslararası kuruluşlar tarafından ele alınması gereken siber uzay ve uzay alanlarını kapsayacak şekilde genişlettiğini" söyleyerek NATO'nun sınırlarını aştığına dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca iklim değişikliği, altyapı, teknolojik yenilik dahil olmak üzere çok çeşitli sivil alanlara NATO'nun müdahaleyi hızlandırdığını, tedarik zincirleri, sağlık ve enerji alanında da müdahaleci davrandığını ifade etti.

Cao, "Bölgesel bir örgüt olarak NATO'nun coğrafi parametreleri içinde kalması ve kendisine uygun kurallar dayatmaya çalışmaması, sınırları zorlamaya, hatta aşmaya çalışmaması gerekiyor" dedi.