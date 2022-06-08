Çin, Latin Amerika ile ticarette ABD'yi geçti

Çin, Latin Amerika ülkeleriyle olan ticaret hacminde en büyük rakibi olan ABD'yi geride bıraktı.

Press TV'de yer alan habere göre, 2015'ten 2021'e kadar olan verilere dayanan bir Reuters raporu, ABD'nin en büyük ticaret ortağı olan Meksika dışında Çin'in Latin Amerika ülkelerinin tümüyle olan ticaret hacminde ABD'yi geçtiğini ortaya koyuyor.

ABD ile bölge ülkeleri arasındaki ticaretin eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerilemeye başladığı belirtilen raporda, ABD Başkanı Joe Biden dönemiyle birlikte söz konusu ivmenin hızlandığına ve Çin'in aradaki farkı daha da açtığına dikkat çekiliyor.

'En büyük ortak Çin'

Rapora ilişkin Reuters'a konuşan Peru'nun eski Çin Büyükelçisi Juan Carlos Capunay, "Latin Amerika için en önemli ticari, ekonomik ve teknolojik bağlar kesinlikle bölgenin en büyük ticaret ortağı olan Çin'le" derken, mevcut veriler, Latin Amerika ve Çin arasındaki toplam ticaret akışlarının 2021'de yaklaşık 247 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Latin Amerika ve ABD arasındaki akışın boyutunun ise 174 milyar dolar olduğunun altı çiziliyor.

Washington'un büyüyen boşluğu doldurmak için somut önlemler almakta yavaş olduğu savunulan rapor, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin "Zorlu bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Çin parasını masaya koymaya hazır olduğu sürece, kaybedeceğimiz bir savaş veriyoruz" sözleriyle son buluyor.