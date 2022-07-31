Çin: İran'la işbirliğini güçlendirmeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Seyyed İbrahim Reisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yayımlandı.

Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying tarafından yapılan açıklamada, "Çin ve İran işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerin adilane haklarını ve çıkarlarını savunmaktalar" denildi.

"Çin, İran'la işbirliği yaparak Çin ve İran stratejik ortaklığında kesintisiz olarak ilerleme elde etmeye ve uluslararası insaf ve adaleti savunmaya hazır" denilen Çin Dışişleri'nin açıklamasında, Batı'nın İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğünün korunmasına saygı duyması gerektiği belirtildi.

'Ortadoğu'da istikrar korunmalı'

Çin Devlet Başkanı Şi Çinping, Ortadoğu'daki istikrarın korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Şi, İran'ın bölgedeki "yapıcı rolünün" Çin'in siyasetinin paralelinde olduğunu bildirerek, tek taraflı dış politikanın sona erdiğini sözlerine ekledi.

Tarafların görüşmede, İran'da meydana gelen sel felaketi hakkında da görüştüğü aktarıldı.

'ABD Soğuk Savaş'a dönmeye çalışıyor'

İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası gelişmelerden bağımsız olarak Çin ile ilişkileri her yönden geliştirmek için ülkesinin kararlı olduğunu söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre Reisi, egemenlik sahibi ülkelerin ulusal çıkarlarına dayalı olacak şekilde ve bağımsız işbirliğini bölgesel ve uluslararası düzeyde doğru yönetim modeli olarak nitelendirdi.

Yeni uluslararası düzende adalet ve insafın hâkim olması gerektiğini belirten Reisi, ABD'nin dünyada Soğuk Savaş dönemine geri dönmeye yönelik tüm çabalarının ABD'nin güçsüzlüğünü ve düşüşünü gösterdiğini kaydetti.