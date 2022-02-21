'Cin çıkarma' bahaneli cinsel istismar: Kadınların vücutlarına simgeler çizmiş

“Nitelikli cinsel saldırı”, “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası istenen sözde bio enerji uzmanı Koyuncu’nun dijital arşivinden 2 bine yakın müstehcen fotoğraf ve video çıktı. Koyuncu’nun yanına gelen kadınları soyarak, ‘sizde büyü var’, ‘cinleri çıkarmamız lazım’ diyerek cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'Yaşam koçu' ve 'Bio enerji uzmanı' olarak tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorlayan Bahadır Koyuncu, eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu Bahadır Koyuncu'nun "nitelikli cinsel saldırı", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Adli kontrolle serbest bulunan Koyuncu'nun eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil'in de ise "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar, hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazal Y., Dilara İ., Özlem D. ve Yağmur A. ise mağdur olarak iddianamede yer aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan operasyonda Bahadır Koyuncu tutuklanırken, eşi ve yardımcısı ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

Binlerce lira aldı

Şirin Koyuncu'nun da eşiyle birlikte hareket ettiği vurgulanan iddianameye göre, Muğla Seydikemer'de bulunan evlerine gelen kadınlara, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek 'dini seanslar' düzenlediler. Bahadır Koyuncu bu 'dini seanslar' karşılığında kadınlardan para aldı. Belirlemelere göre Bahadır Koyuncu, mağdur Dilara İ.'den 300 lira ücret alarak birden fazla cinsel ilişkiye girdi. Hazal Y.'den para almadığı ancak cinsel saldırıda bulunduğu, Yağmur A.'dan ise 3 bin 600 lira para aldığı, Özlem D.'den ise 5 bin lira para aldığı saptandı. Evde yapılan aramalarda, 'dini seanslarda' kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları ele geçirildi.

Yardımcısına depolattırdı

Hazırlanan iddianamenin detaylarında ise kendisine 'yaşam koçu', 'medyum', 'hoca' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'nun mağdur kadınları nasıl etki altına aldığı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. İddianameye göre, cinsel birlikteliğe girmeye zorlanan kadınlar Koyuncu'nun talimatıyla yardımcısı Abdullah Çil tarafından Fethiye'den alınarak Bahadır Koyuncu'nun ikametine getirildi. Bahadır Koyuncu, 'dini seans' sırasında istismarda bulunduğu kadınlarla çekmiş olduğu fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de Abdullah Çil'in telefonunda depoladı.

2 bine yakın video fotoğraf arşivi

Koyuncu'ya ait bir hard diskte yapılan incelemelerde 727 adet erkek ve kadınlara ait fotoğraf ve video bulundu. Sadece bir klasörde 833 adet çeşitli kadınların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına rastlandı. Bu videolar arasında kadınlarla çekilen görüntülerde bulundu. Bazı videolarda Koyuncu'nun kadınları soyarak üzerlerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiği saptandı.

Üzerlerini çıkarttırdı simge ve semboller yazdı

Bahadır Koyuncu'nun dijital materyallerinden çıkan bilgilere göre; eve gelen kadınların üzerlerini çıkartmalarını sağlayarak çıplak vücutları üzerinde simge ve semboller yazdığı saptandı. Sonrasında ise cin çıkartma bahaneleriyle istismar etmek suretiyle cinsel saldırıda bulundu.