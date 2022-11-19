'Cin çıkaracağız' deyip öldürdüler

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Hasan Alluş'un (38) geçen Çarşamba günü ambulansla getirildiği hastanede öldüğü anlaşıldı. Otopside Alluş'un boğularak öldürüldüğü, vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine sorguya alınan ailesi, "Alluş'un içine cin girdiğini düşündüklerini ve 'cinci hoca' olarak bilinen Suriyeli İ.E.H.A.'yı (39) evlerine çağırdıklarını" anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, "cinci hoca" İ.E.H.A.'nın, Alluş'un içindeki cini çıkaracağını söyleyerek yatırdığı ve boğazını sıkmaya başladığını belirten ailesi, bir süre sonra nefessiz kaldığını anlayınca kalp masajı yaptıklarını ancak kurtaramadıklarını öne sürdü.

İ.E.H.A.'nın yanı sıra, Alluş'un eşi H.A. (37), bacanağı İ.E.H. (37), eşinin kardeşi Y.A. (30) ile çocukları V. (17) ile H.A. (15) gözaltına alındı.