Çin Büyükelçiliği'nden İsrailli bakana gönderilen hediyede 'dinleme cihazı' şüphesi

İsrailli yetkililerin Çin Büyükelçiliği'nden İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen'e gönderilen bir hediyenin içinden çıkan bir objeden şüphelenerek incelemeye aldığı belirtildi.

İsrail medyasının aktardığına göre, Çin Büyükelçiliği, Yahudilerin dini bayramı Pesah vesilesiyle bakan Farkash-Hacohen'e hediye olarak büyük bir paketin içinde bir termos gönderdi. Ancak yetkililerin incelemesi sonucunda paketin içinden bir dinleme cihazı olmasından şüphelenilen bir objenin çıktığı kaydedildi. Hediyenin bakana henüz ulaşmadığı ifade edildi.

İsrail'in iç güvenlik servisi Şin Bet'se, söz konusu objenin incelendiğini, ancak bir dinleme cihazı yerine termosu ısıtan bir bileşen olabileceğini açıkladı.

Söz konusu hediyenin ve Çin Büyükelçiliği'nin gönderdiği diğer eşyaların daha kapsamlı incelenmek üzere toplandığı kaydedildi.

Channel 13'ün aktardığına göre, söz konusu obje, rutin güvenlik incelemeleri sonucunda bulundu.