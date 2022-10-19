Çin askeri liderlerinden 'teyakkuz ve savaşa hazırlık' mesajı

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait "Chinamilitary.com" internet sitesinin haberine göre General Vey, Pekin'de Çin Komünist Partisinin 20. Ulusal Kongresi marjında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Şi Cinping'in "ordunun güçlendirilmesi ve savaş kazanma kabiliyetinin geliştirilmesine" yönelik direktifi doğrultusunda çalışacaklarını vurguladı.

Vey konuşmasında, "Ordu her zaman teyakkuzda ve savaşa hazır olmalı, ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumalı." dedi. (AA)