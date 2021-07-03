Çin: Artık 100 yıl önceki ülke değiliz, dış müdahalelere tahamülümüz yok

Başkent Pekin'de düzenlenen küresel güvenlik forumunda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi , "Çin, diğer ülkelerin iç politikalarına müdahale etmez, onların kalkınmasını engellemez, ancak hiçbir ülkenin iç işlerimize müdahale etmesine veya gelişmemize engel olmasına da müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Vang, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümüne ve Çin'in yabancı güçler tarafından paylaşılmış ve sömürgeleştirilmiş geçmişine atıfta bulunarak, "Bugünün Çin'i artık 100 yıl önceki ülke değil" dedi.

Vang, bugün, “hiçbir birey veya güç, Çin halkının devlet egemenliğimizi, güvenliğimizi ve kalkınma çıkarlarımızı savunmak için sarsılmaz iradesini ve kabiliyetini küçümsememelidir” sözlerini kullandı.

Çin Dışişleri bakanı, dünyanın karşı karşıya olduğu bir dizi güvenlik sorununa yanıt olarak diğer ülkeleri "güçlerini birleştirmeye" çağırdı. Vang şöyle konuştu:

“Gerçek çok taraflılığı desteklemek ve uygulamak, günümüz dünyasındaki karmaşık sorunları çözmek ve geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik sorunlarına etkin bir şekilde yanıt vermek için doğru yöndür. Aynı zamanda sıfır toplamlı oyunu kırmanın, tek taraflı zorbalığa direnmenin ve gerçekten kalıcı barış ve ortak güvenliği sağlamanın tek yoludur”

'ABD geride kalan dağınıklıkla Afganistan'dan çekilmemeli'

Vang ayrıca, Afganistan da dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik noktalarda ABD güvenlik politikasını eleştirdi. Vang, “[Washington] yükü başkalarına bırakmamalı ve geride kalan dağınıklık ile ülkeden çekilmemeli” dedi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ABD'nin tutumu hakkında da konusunda Bakan, ABD'nin ülkeye karşı aralıksız tehditler savurmak yerine, güvenliği için "Pyongyang'ın meşru endişelerini kabul etmesi ve ele alması" gerektiğini söyledi.

İran nükleer kriziyle ilgili olaraksa Vang, mevcut krizin “temel nedenleri” olarak ABD’nin “[nükleer anlaşmadan] tek taraflı çekilmesi ve İran üzerindeki azami baskısının” olduğunu ifade etti.

Vang ayrıca dünya uluslarını “blok” çatışmasına karşı çıkmaya çağırdı ve “Soğuk Savaş zihniyetinin yeniden canlanmasının” “tarihin gerilemesi” olacağını ve “çöp kutusuna atılması” gerektiğini söyledi.