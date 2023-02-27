Çin: ABD'nin donanması Tayvan Boğazı'nda barışı tehlikeye sokuyor

Çin, bir ABD askeri uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından ABD'yi bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atmakla suçladı. Çin, ABD Donanması'nın Tayvan Boğazı'nda uluslararası güvenliği ihlal ettiğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz gün ABD'ye ait bir askeri uçak Güney Çin Denizi'nde Çin Hava Kuvvetleri tarafından engellenmişti.

Çin, boğaz üzerinde "egemenlik haklarına ve yargı yetkisine sahip olduğunu" savunuyor, ABD ise buranın bir uluslararası su olduğunu iddia ediyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, Çin'i Tayvan'dan ayıran boğazdan geçen P-8A Poseidon deniz devriye ve keşif uçağını yakından takip ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "ABD tarafının eylemleri, bölgesel duruma kasten müdahaledir ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atmıştır. Buna kesinlikle karşıyız" denildi.