Çin: ABD Suriye'den kaçırdığı petrolün hesabını vermeli

Çin ABD'nin Suriye'den petrol kaçırdığını belirterek Washington'u Suriye halkı ve uluslararası toplum karşısında hesap vermeye çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin dün düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Suriye'deki yasadışı askeri varlığını ülkenin petrol kaynaklarını yağmalamak için kullandığı haberlerini anımsattı.

Suriye hükümetinin resmi verilerine göre, ülkenin günlük petrol üretiminin yüzde 80'den fazlasının yasadışı olarak ABD ordusu tarafından 2022'nin ilk yarısında ülke dışına kaçırıldığını belirten Vang, bu ayın başında da ABD ordusunun 60 tanker ve kamyonla Suriye petrolü ve tahılını ülke dışına çıkardığını söyledi.

ABD haydutluğunun Suriye'deki enerji krizini ve insani felaketi derinleştirdiğini vurgulayan Çin Dışişleri Sözcüsü "Suriye halkının yaşam hakkı ABD tarafından acımasızca ayaklar altına alınıyor" dedi.

ABD'nin Suriye kaynaklarını çalma konusundaki "açgözlülüğü"nün, on milyarlarca dolar askeri yardım dağıtma konusundaki "cömertliği" kadar çarpıcı olduğunu dile getiren Vang, ABD'nin alsa da verse de diğer ülkelere felaket ve kargaşa getirdiğinin altını çizdi.

Vang, Washington'un adına "kurallara dayalı düzen" dediği düzenin sonucunun bu olduğuna dikkat çekti.

Çinli sözcü "ABD'yi Suriye halkına ve uluslararası topluma karşı petrol hırsızlığı konusunda hesap vermeye ve uluslararası hukuku ayaklar altına alıp ihlal etmeye son vermeye çağırıyoruz" dedi.