Çin: ABD Küba'ya dönük ablukayı sonlandırmalı

Çin'in resmi radyosunun yayınında, Küba'da gerçekleşen ABD provokasyonuna ilişkin açıklama yapıldı.
Yayında, Çin'in Küba yönetimini ABD'ye karşı desteklediği ve ABD'nin adaya dönük ablukasının tamamen sonlanması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Çin, Küba'nın Covid-19'la mücadele ve toplumsal istikrarı koruma çabalarını kararlılıkla destekliyor. Çin, aynı zamanda ABD'nin Küba'ya dönük ablukasının tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Çin, Küba'nın iktidar partisi ve hükümetinin liderliğinde toplumsal istikrarı kesinlikle koruyacağına inanıyor" denildi.